زبناء شركة أورونج ممتعضون من إشهار يسرق أموالهم أسبوعياً ( صورة )

منذ 11 دقيقة
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هبة بريس ـ الرباط

حذر الناشط مروان المحرزي العلوي، زبناء شركة أورونج المرتبطين بشبكة الأنترنيت، من إشهار خاص بالألعاب، في حالة ما اذا نقرت عليه سيتم تحميل رقمك تلقائياً دونما الحاجة لكلمة سر، وتصبح مشتركاً في العرض الأسبوعي الذي يتجدد بطريقة أوتوماتيكية.

وعاب الناشط الفايسبوكي، خلال تدوينة نشرها على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، ما عمدت الشركة للقيام به خصوصاً وأن الموضوع يستهدف الأطفال كثيراً بحكم أنه متعب بالألعاب.

ونشر المدون قائلاً :”الأصدقاء لي عندهم تلفون Orange

حضيو راسكم من هاد الإشهار لي بحال هكذا، حيث ضغطة وحدة على هديك S’abonner من أي جهاز مرتبط بانترنت ديالهم غادي يشارجيو الرقم ديالك على هاد الألعاب بدون ما تدخل شي كلمة سر أو أي حاجة أخرى، وغادي تشترك معاهم في العرض الأسبوعي لي غادي يتجدد بطريقة اتوماتيكية“.

وأضاف قائلاً :”حشومة الشركة دير هاد القوالب بحال هادو خصوصا أن أي طفل يقدر يضغط على إشترك بدون موفقة مول التليفون وعلى الأقل يديرو بحال أي موقع أو شركة أخرى لي فيها إشتراك بالفلوس لي كتعطيك تدخل شي كلمة سر أو على الأقل صفحة أخرى توافق فيها على دكشي“.

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