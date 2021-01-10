شينكر : اعترافنا بسيادة المغرب على الصحراء من أهم التطورات على مدى قرنين من صداقة الرباط وواشنطن

هبة بريس ـ الرباط

اعتبر مساعد كاتب الدولة الأمريكي المكلف بشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ديفيد شينكر، الأحد، أن اعتراف بلاده بالسيادة المغربية على الصحراء واستئناف العلاقات بين إسرائيل والرباط “من أهم التطورات على مدى قرنين من الصداقة بين الولايات المتحدة والمغرب”.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك بمدينة الداخلة، ما بين ديفيد شينكر ووزير الخارجية، ناصر بوريطة.

ووصل ديفيد شينكر، السبت، المغرب في إطار جولة قادته إلى الجزائر أيضا، فيما لم يعرف على الفور موعد مغادرته.

وقال المسؤول الأمريكي: “في الشهر الماضي، أعلن الرئيس دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تعترف بالسيادة المغربية على الصحراء وأن إسرائيل والمغرب، وهما من أقرب حلفائنا، يعززان علاقاتهما الدبلوماسية، وكانت هذه بعضًا من أهم التطورات على مدى قرنين من الصداقة بين الولايات المتحدة والمغرب”.

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