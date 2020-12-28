رسميا .. الاتحاد الأوروبي يصادق على اتفاق التجارة لما بعد “بريكست”

*صورة تعبيرية

هبة بريس -وكالات

صادق الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، على اتفاق التجارة مع المملكة المتحدة لما بعد “بريكست”، وفق ما أفادت “فرانس برس”.

وينظم الاتفاق العلاقة التجارية بعد الخروج البريطاني من الاتحاد الأوربي.

وتوصّل المفاوضون الأوروبيون والبريطانيون إلى اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد بريكست الخميس الماضي.

وسيبقى الاتفاق على الصادرات البريطانية الامتثال لمعايير الصحة والسلامة التي يضعها الاتحاد الأوروبي، بينما تحكم قواعد صارمة المنتجات المصنوعة من مكوّنات مصدرها خارج المملكة المتحدة أو الاتحاد الأوروبي.

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