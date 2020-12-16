بسبب كورونا.. وفاة الإعلامي والسينمائي “نور الدين الصايل”

منذ ساعتين
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متابعة – الرباط

انتقل إلى دار البقاء، ليلة الثلاثاء الأربعاء السينمائي المغربي والمدير السابق للقناة الثانية، نور الدين الصايل، متأثرا بمضاعفات فيروس كورونا “كوفيد 19″،

وتوفي الصايل بمستشفى الشيخ الزايد بالرباط، حيث كان يتلقى العلاج.

يُذكر أن الصايل من مواليد مدينة طنجة سنة 1948، وحاصل على شواهد عليا في الفلسفة كما كانت له مساهمات نقدية في مجال السينما، قبل الإشتغال في التلفزة المغربية لينتقل بعد ذلك الى قناة كنال بلوس الفرنسية. وسبق للراحل أن كُرم بعدد من الجوائز، مثل حصوله على الهرم الذهبي الشرفي لمهرجان القاهرة الدولي.

وشغل الفقيد منصب مدير المركز السينمائي المغربي، كما تقلد قبل ذلك مهمة المدير العام للقناة الثانية.

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