طقس الأحد : جو حار بعدد من مناطق المملكة

منذ 13 ثانية
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هبة بريس ـ و م ع 

 

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الأحد، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بالأقاليم الجنوبية، وسوس، والسهول الداخلية، والجنوب الشرقي والشرق.

وسيلاحظ تشكل كتل ضبابية وسحب منخفضة، خلال الصباح والليل، بالسواحل والسهول الأطلسية والواجهة المتوسطية، مع بروز سحب غير مستقرة مصحوبة بزخات رعدية بمرتفعات الأطلس، والمناطق المجاورة، والمنطقة الشرقية، والجنوب الشرقي، والريف، وهضاب الفوسفاط، ووالماس، والسايس والسهول الغربية للأطلس، حيث ستكون مصحوبة أحيانا بزوابع تحت الرعد وببرد.

وستهم قطرات مطرية ورعد محلي أقصى جنوب البلاد، وأمطار جد خفيفة الواجهة المتوسطية والسواحل الوسطى والجنوبية، في حين ستبقى الأجواء مستقرة وسماء صافية إلى قليلة السحب بباقي أرجاء المملكة، مع تناثر حبات رملية محلية بالأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية والسواحل الوسطى، ومعتدلة من القطاع الغربية إلى أحيانا شمالية بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 28 و34 درجة بالشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية، والجنوب الشرقي، وداخل منطقة سوس، والسهول الداخلية الوسطى و السايس، وما بين 17 و22 درجة بالسهول الأطلسية، ومرتفعات الأطلس والريف، وما بين 22 و28 درجة بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العلياما بين 40 و46 درجة شرق وجنوب الأقاليم الجنوبية، والجنوب الشرقين ومنطقة سوس، وتادلة، والرحامنة، والسايس، وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 34 و40 درجة داخل الأقاليم الجنوبية، وتانسيفت، والسفوح الجنوبية الشرقية، والمنطقة الشرقية، والسهول الداخلية، ومنطقة طنجة، وقرب السواحل المتوسطية، وما بين 26 و34 درجة بالسهول الأطلسية، والواجهة المتوسطية، ومرتفعات الأطلس والريف.

وسيكون الحبر هادئا الى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بمنطقة البوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.

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