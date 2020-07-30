دنيا باطما حوكمت بالسب والقذف ولا علاقة لها بدخول حساب “مون بيبي”

هبة بريس – الرباط

قضت المحكمة الابتدائية بمراكش، في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، بإدانة الفنانة دنيا باطما، بثمانية أشهر سجنا نافذا.

وأصدر قاضي الغرفة الجنحية بابتدائية مراكش أحكاما في حق كل من ابتسام باطما وعائشة عياش المتابعتين في حالة اعتقال، على التوالي، بسنة واحدة سجنا نافذا وسنة ونصف سجنا نافذا، والسجن عشرة اشهر نافذة في حق صوفيا شاكري.

وفي هذا الصدد، كشف محامي إحدى المتابعات، أن المحكمة أسقطت تهمة المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته ، في حق كل من دنيا باطما وشقيقتها.

وأضاف ذات المصدر، أن دنيا باطما حوكمت بالسجن بتهمة السب والقذف، نافيا تورطها في الولوج الى حساب مون بيبي. وفق ما توصلت اليه تحقيقات الشرطة والمعطيات التي أدلي بها للمحكمة

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0