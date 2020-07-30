دنيا باطما حوكمت بالسب والقذف ولا علاقة لها بدخول حساب “مون بيبي”

منذ 12 دقيقة
0

هبة بريس – الرباط

قضت المحكمة الابتدائية بمراكش، في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، بإدانة الفنانة دنيا باطما، بثمانية أشهر سجنا نافذا.

وأصدر قاضي الغرفة الجنحية بابتدائية مراكش أحكاما في حق كل من ابتسام باطما وعائشة عياش المتابعتين في حالة اعتقال، على التوالي، بسنة واحدة سجنا نافذا وسنة ونصف سجنا نافذا، والسجن عشرة اشهر نافذة في حق صوفيا شاكري.

وفي هذا الصدد، كشف محامي إحدى المتابعات، أن المحكمة أسقطت تهمة المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته ، في حق كل من دنيا باطما وشقيقتها.

وأضاف ذات المصدر، أن دنيا باطما حوكمت بالسجن بتهمة السب والقذف، نافيا تورطها في الولوج الى حساب مون بيبي. وفق ما توصلت اليه تحقيقات الشرطة والمعطيات التي أدلي بها للمحكمة

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الإشاعة “تقتل” الفنان عبد الهادي بلخياط

الإشاعة “تقتل” الفنان عبد الهادي بلخياط

منذ 3 أيام
Photo of فيديو مؤثر لصفاء حبيركو يلهب مواقع التواصل الاجتماعي

فيديو مؤثر لصفاء حبيركو يلهب مواقع التواصل الاجتماعي

منذ 5 أيام
Photo of الفنان الدوزي يُعلن تاريخ اغنيته الجديدة

الفنان الدوزي يُعلن تاريخ اغنيته الجديدة

منذ 6 أيام
Photo of بسمة بوسيل تحرر محضرا لدى الأمن ضد جارها: “كلبه عضّ كلبي”

بسمة بوسيل تحرر محضرا لدى الأمن ضد جارها: “كلبه…

منذ أسبوع واحد
Photo of جائزة الكتاب الاقتصادي الفرانكوفوني تكافئ ”فتح الله السجلماسي“ على مؤلفه الأدبي

جائزة الكتاب الاقتصادي الفرانكوفوني تكافئ ”فتح الله السجلماسي“ على…

منذ أسبوع واحد
Photo of طنجة : بيع بالمزاد العلني لأعمال فنية لفائدة صنوق كورونا

طنجة : بيع بالمزاد العلني لأعمال فنية لفائدة صنوق…

منذ أسبوعين
Photo of بتعاون مع المختار البركاني .. أيمن السرحاني يطلق “ما نديكش يا لفكانسيا”

بتعاون مع المختار البركاني .. أيمن السرحاني يطلق “ما…

منذ أسبوعين
Photo of السجن سنة للفنان المصري محمد رمضان بتهمة السب والقذف

السجن سنة للفنان المصري محمد رمضان بتهمة السب والقذف

منذ أسبوعين
Photo of سعد المجرد يطلق اغنية جديدة بعنوان “عدى الكلام “

سعد المجرد يطلق اغنية جديدة بعنوان “عدى الكلام “

منذ أسبوعين
Photo of رانيا يوسف تنشر قائمة بأسماء رجال “تحرشوا بها”

رانيا يوسف تنشر قائمة بأسماء رجال “تحرشوا بها”

منذ 3 أسابيع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
الآن يُمكنكم تحميل تطبيق موقع "هبة بريس" المزيد +
إغلاق