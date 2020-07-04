دراسة: 35% من المغاربة يعتبرون كورونا “صناعة مخبرية” و10% : “عقوبة إلهية”

هبة بريس – متابعة

كشفت دراسة تم إعدادها من طرف مؤسسة “منصات للأبحاث والدراسات الاجتماعية”، استنادا إلى استطلاع أُجري خلال الفترة الممتدة من 12 مايو إلى 4 يونيو المنصرم، أن 10% من المغاربة يعتقدون أن فيروس كورونا المستجد هو “عقوبة إلهية”، في مقابل 35% يعتبرونه “صناعة مخبرية” و37% يرون أنه “مرض كغيره من الأمراض”.

وجاءت هذه المعطيات ضمن النتائج الأولية للبحث الذي خلص إلى تقرير تضمن مجموعة من المعطيات تكشف آراء المستجوبين بخصوص الإجراءات المتخذة لمواجهة هذه الأزمة الصحية، وسلوكاتهم خلال فترة الحجر الصحي، وتأثيراتها على حياتهم وعلاقاتهم بمحيطهم.

التقرير الذي شمل عينة تتكون من 2392 شخصا، كشف أن أغلب المستجوبين راضون عن الإجراءات المتخذة من قبل السلطات العمومية، حيث قال 64% منهم إنهم راضون عن تلك الإجراءات، و22% صرحوا بأنهم راضون جدا في مقابل 12% قالوا إنهم غير راضين.

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