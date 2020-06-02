د عفيف : ”رهان إنجاح رفع الحجر صحياً واقتصادياً معقود على الجميع“

منذ 55 ثانية
0

هبة بريس – الدار البيضاء

تنظم الجمعية المغربية للعلوم الطبية والفدرالية الوطنية للصحة بشراكة مع وزارة الصحة وجملة من الفاعلين الصحيين والاقتصاديين، ندوة افتراضية يوم الأحد 7 يونيو انطلاقا من الساعة الثانية زوالا، موجهة لنساء ورجال الإعلام تحديدا، والفاعلين في مجالي الصحة والاقتصاد عموما، حول سبل إنجاح رفع الحجر، صحيا واقتصاديا، من أجل تحقيق النتائج المتوخاة والمرجوة، بما يضمن عودة سلسة للمواطنين والمواطنات إلى الحياة ما بعد الجائحة الوبائية لفيروس كورونا المستجد.

وأكد الدكتور مولاي سعيد عفيف، رئيس الجمعية المغربية للعلوم الطبية، على أن هذه الندوة، تأتي على بعد أيام قليلة من موعد رفع الحجر الصحي بعد تمديده للمرة الثانية يوم 20 ماي، من أجل المساهمة في الحدّ من انتشار العدوى، مشددا على أن التدابير الاستباقية التي اتخذتها بلادنا، تحت القيادة الرشيدة لعاهل البلاد الملك محمد السادس، مكنت من تفادي سيناريوهات قاتمة، وحققت الأهداف المسطرة من حيث تفادي أعداد كبيرة من الوفيات والإصابات، وعدم إثقال كاهل مصالح الإنعاش والعناية المركزة، وهو ما تحقق بفضل التعبئة الجماعية لكل المتدخلين.

وأوضح رئيس الفدرالية الوطنية للصحة، أن مرحلة ما بعد الحجر الصحي تتطلب نقاشا موسعا بين كافة المتدخلين، خاصة في الشق الصحي والاقتصادي والإعلامي، لإنجاح المرحلة المقبلة بما يضمن إعادة تنشيط الدورة الاقتصادية والاجتماعية مع الالتزام بالتدابير الحاجزية الوقائية للحيلولة دون ارتفاع أعداد المصابين بالفيروس من جديد، وتعبئة الموارد الصحية العمومية والخاصة لتكون رهن إشارة المرضى بشكل عام، الذين يعانون من أمراض أخرى، مزمنة وغيرها، وليس بالضرورة الاقتصار على فيروس “كوفيد 19″، للإجابة عن احتياجاتهم وانتظاراتهم الصحية.

وشدّد الدكتور عفيف، على أن الجمعية المغربية للعلوم الطبية باعتبارها جمعية رائدة في المجال الصحي، وتضم مجموعة من الجمعيات العالمة، حرصت إلى جانب باقي الشركاء، على أن تفسح مجال النقاش، في موضوع أساسي يهم الوطن والمواطنين، في وجه ممثلي وسائل الإعلام المختلفة، للاستماع إلى أسئلتهم وملاحظاتهم والإجابة عن كل استفساراتهم، ولتمكينهم من المعلومة الكاملة، وإشراكهم في بلورة خطة عمل جماعية، انطلاقا من المهام والأدوار الأساسية للسلطة الرابعة، مؤكدا على أن الجمعية ومعها باقي المتدخلين يوجدون رهن إشارة الجميع لتعزيز العلاقة بين كل الأطراف والمتدخلين بما يخدم الوطن مستقبلا بشكل إيجابي، في إطار علاقة تكاملية بين كافة المعنيين.

واختتم الدكتور عفيف تصريحه، بالتأكيد على أهمية إعادة زرع وتعزيز الثقة في نفس المواطنين، مشددا على أنه بفضل التدابير التي تم اتخاذها بناء على التعليمات الملكية السامية، توفقت بلادنا في اجتياز مرحلة الحجر الصحي بكل نجاح، واليوم الرهان معقود على الجميع من أجل إنجاح المرحلة الثانية أي ما بعد رفع الحجر، مبينا على أن الكل مجنّد لتحقيق هذا الهدف، وبأن إجراءات كثيرة جرى اتخاذها، لتدارك ما فات اقتصاديا واجتماعيا في أقرب وقت وبنجاعة أكبر، وتحقيق القفزة المطلوبة للنهوض ببلادنا مرة أخرى، مبرزا أن ما عاشته بلادنا خلال الجائحة الوبائية والطريقة التي تم من خلالها التعاطي معها، تبعث على الاعتزاز والافتخار بوطن له الكثير من الأطر والنخب والكفاءات القادرة على مواجهة كل الصعاب والتحديات.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “البيجيدي” : بلادنا تجنبت الأسوأ في تدبير الجائحة ومؤشرات التحكم بالوباء في تنامٍ

“البيجيدي” : بلادنا تجنبت الأسوأ في تدبير الجائحة ومؤشرات…

منذ 29 دقيقة
Photo of إسبانيا .. أزيد من 3 مليون و 857 ألف عاطل عن العمل حتى شهر ماي

إسبانيا .. أزيد من 3 مليون و 857 ألف…

منذ 56 دقيقة
Photo of في مبادرة مواطنة.. “بيضاوة+” توزع مئات الحواسيب على التلاميذ المعوزين بالبيضاء

في مبادرة مواطنة.. “بيضاوة+” توزع مئات الحواسيب على التلاميذ…

منذ ساعتين
Photo of اختفاء معطيات الحالة الوبائية “المحينة” بجهة البيضاء سطات يثير تساؤلات الساكنة

اختفاء معطيات الحالة الوبائية “المحينة” بجهة البيضاء سطات يثير…

منذ ساعتين
Photo of بعد إجراء فحص شامل لسكانها .. صفر إصابة جديدة بكورونا في ووهان

بعد إجراء فحص شامل لسكانها .. صفر إصابة جديدة…

منذ ساعتين
Photo of رسميا .. تونس تفتح حدودها البرية والبحرية والجوية يوم 27 يونيو

رسميا .. تونس تفتح حدودها البرية والبحرية والجوية يوم…

منذ 3 ساعات
Photo of جهة البيضاء-سطات في المقدمه .. توزيع الحالات المصابة بكورونا بالمغرب

جهة البيضاء-سطات في المقدمه .. توزيع الحالات المصابة بكورونا…

منذ 3 ساعات
Photo of 398 حالة شفاء جديدة من كورونا بالمغرب .. الإجمالي: 6291 متعاف

398 حالة شفاء جديدة من كورونا بالمغرب .. الإجمالي:…

منذ 4 ساعات
Photo of تسجيل 26 إصابة جديدة بكورونا بالمغرب .. الحصيلة: 7859 حالة

تسجيل 26 إصابة جديدة بكورونا بالمغرب .. الحصيلة: 7859…

منذ 5 ساعات
Photo of العثماني في ضيافة البرلمان للحديث عن “سياسة الحكومة بعد رفع الحجر الصحي”

العثماني في ضيافة البرلمان للحديث عن “سياسة الحكومة بعد…

منذ 5 ساعات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
الآن يُمكنكم تحميل تطبيق موقع "هبة بريس" المزيد +
إغلاق

تحرص ar.hibapress.com على حماية خصوصية المعلومات الشخصية التي تتلقاها منكم عند استخدام مختلف خدماتها . cookies

Cookie settings

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

FunctionalOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

AnalyticalOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Social mediaOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

AdvertisingOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

OtherOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.