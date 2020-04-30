أيت الطالب : ” البؤر ” تُحتم علينا التريث في رفع الحجر الصحي

منذ ساعتين
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هبة بريس ـ الرباط 

اوضح خالد آيت الطالب وزير الصحة خلال برنامج اسئلة كورونا بالقناة الثانية  ان البؤر التي تظهر بين الفينة و الأخرى تجعل  الوزارة تحتاط أكثر و تتريث في رفع الحجر الصحي  في اطار السيناريوهات المطروحة بالتنسيق مع باقي الوزارات أخرى.

ونبه ايت الطالب، الى أن كل تراخ أو تقصير الآن قد يؤدي إلى انتشار سريع و غير متحكم فيه للفيروس كما حدث في دول أخرى ، مضيفاً أن الحجر الصحي قلص من عدد المخالطين للحاملين للفيروس ، و ساعد على محاصرة المصابين.

وفي شق اخر ، كشف خالد آيت الطالب ، أن وزارة الصحة سوف تعمل على اعادة  النظر في نظام الموظفين في قطاع الصحة  وأن المنظومة الصحية  ستتغير بعد أزمة كورونا.

وأكد خالد أيت الطالب أن العاملين في قطاع الصحة ، الذين يتواجدون في الصف الأمامي للحرب ضد فيروس كورونا يستحقون كل الدعم المعنوي و المادي.

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