أيت الطالب : ” البؤر ” تُحتم علينا التريث في رفع الحجر الصحي

هبة بريس ـ الرباط

اوضح خالد آيت الطالب وزير الصحة خلال برنامج اسئلة كورونا بالقناة الثانية ان البؤر التي تظهر بين الفينة و الأخرى تجعل الوزارة تحتاط أكثر و تتريث في رفع الحجر الصحي في اطار السيناريوهات المطروحة بالتنسيق مع باقي الوزارات أخرى.

ونبه ايت الطالب، الى أن كل تراخ أو تقصير الآن قد يؤدي إلى انتشار سريع و غير متحكم فيه للفيروس كما حدث في دول أخرى ، مضيفاً أن الحجر الصحي قلص من عدد المخالطين للحاملين للفيروس ، و ساعد على محاصرة المصابين.

وفي شق اخر ، كشف خالد آيت الطالب ، أن وزارة الصحة سوف تعمل على اعادة النظر في نظام الموظفين في قطاع الصحة وأن المنظومة الصحية ستتغير بعد أزمة كورونا.

وأكد خالد أيت الطالب أن العاملين في قطاع الصحة ، الذين يتواجدون في الصف الأمامي للحرب ضد فيروس كورونا يستحقون كل الدعم المعنوي و المادي.