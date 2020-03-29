المغاربة شعب رائع” .. أمريكي عالق بالمملكة يوجه رسالة شكر من القلب

هبة بريس ـ الرباط

على غرار عدد من السياح القادمين من مختلف دول العالم، وجد سائح أمريكي نفسه عالقا بمدينة الرباط، بسبب الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة، لمحاربة تفشي فيروس كورونا، وفي مقدمتها توقيف حركه النقل الجوي.

ونشر السائح الأمريكي المتواجد بمدينه الرباط، فيديو على قناته بموقع “يوتيب”، وصف من خلاله المغاربة بالشعب الرائع، شاكرا إياهم على كرمهم وحسن ضيافتهم له طيلة هذه الأيام.

وقال السائح الأمريكي، أنه لقي ترحابا وحسن تعامل رائع من قبل المغاربة، مشيرا الى أن جيرانه بالمكان الذي يتواجد به حاليا، أمدوه بجميع احتياجاته من أغطية وأفرشة وكذا “فوط”.

وأضاف السائح، أن تفاجأ بقمة لطافة وكرم هذا الشعب “الرائع”، معبرا عن شكره “من أعماق قلبه لهم” على التعامل الذي لقيه في هذه الظروف الصعبة.

ودعا السائح الأمريكي، متابعيه الى زيارة المغرب واكتشاف جمالية هذا البلد ولذه أطباقه وكذا روعة وكرم شعبه، مجددا شكره مرة أخرى لهم.