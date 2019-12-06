مناظرة الجهوية تستنفر والي و رئيس جهة الدار البيضاء سطات

هبة بريس – الدار البيضاء

في إطار استعداداتها المكثفة للمشاركة الوازنة ضمن فعاليات المناظرة الوطنية الأولى للجهوية ، نظم مجلس جهة الدار البیضاء سطات لقاءا تحضيريا حضره سعيد احميدوش والي الجهة و مصطفى الباكوري رئيسها و عدد من مسؤولي مجلس المدينة و عمالاتها و جماعاتها.

و خلال هذا اللقاء ، تطرق والي الجهة لأهمية المناظرة الوطنية الأولى للجهوية و التي ستسقطب اكثر من ألف مسؤول من مختلف الجهات و ذلك في أفق البحث عن تحقیق تنمیة مستدامة و متوازنة بین مختلف الجهات والأقالیم بربوع المملكة.

كما أوضح احميدوش أن المناظرة ستكون مناسبة للوقوف على النجاحات التي عرفها مشروع الجهویة المتقدمة، وأیضا لمعرفة المعیقات والمشاكل التي یعرفها المشروع للتمكن من تجاوزها في المستقبل، حيث تم فتح باب النقاش بين المتداخلين لتحديد أبرز معالم هاته النقاط و خاصة المتعلقة بجهة الدار البيضاء سطات.

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