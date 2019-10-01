افلاس «توماس كوك» البريطانية يهدد 500 فندق في اسبانيا بالإغلاق

هبة بريس - وكالات

حذّر خوان مولاس، رئيس «اتحاد الفنادق والمساكن السياحية» في إسبانيا أمس الإثنين بأن نحو 500 فندق في البلاد ستغلق أبوابها «على الفور إثر إفلاس شركة «توماس كوك» البريطانية للرحلات السياحية.

وأضاف في مقابلة مع صحيفة «سينكو دياس» الإسبانية ان الوضع يمكن ان يسوء أكثر إذا لم تتخذ الحكومة إجراءات فورية.

وقال مولاس، الذي يمثّل الاتحاد الذي يرأسه 15 ألف شركة في القطاع في إسبانيا، ان قيمة الفواتير غير المدفوعة من «توماس كوك»، التي اعلنت افلاسها في 23 سبتمبر المنصرم، يمكن أن تتجاوز الرقم التقديري الأول (200 مليون يورو) الذي أشار إليه القطاع.

وأكد ان «الفاتورة ستكون أكبر من ذلك بكثير. إن فاتورة ثماني سلاسل من الفنادق فقط تساوي تقريباً 100 مليون يورو».

وبين الفنادق الـ500 التي ستغلق في إسبانيا، مئة فندق اعتمد فقط على «توماس كوك»، أما الفنادق الأخرى فقد وفرت «توماس كوك» 30 إلى 70% من زبائنها وفق خوان مولاس.

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