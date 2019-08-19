وزارة التجهيز ترد على منشوارات مواطنين حول طريق فرعية بتزنيت

ادريس بن براهيم -هبة بريس

دخلت وزارة التجهيز و النقل على خط منشوارات لمواطنين في الفايسبوك”الى السيد رئيس الحكومة الى السيد وزير التجهيز …هذه الصورة تغني الكلام ..إزربي تافراوت عبر تارسوات” مرفوقة بصورة .و قالت الوزارة في بلاغ لها على موقعها إنها تعلن للعموم بأن الأمر يتعلق بطريق غير مصنفة تربط بين جماعة تارسوات وتيزي أومانوز على مسافة 23 كلم، وقد أنجزت أشغال بناء وتعبيد هذه الطريق بعرض 4 أمتار في إطار اتفاقيات شراكة بين الوزارة وجمعيات محلية خلال سنة 1989، حيث توجد هذه الطريق حاليا في حالة لا بأس بها.

و أضافت الوزارة في ذات البلاغ أنه في إطار مساعي الوزارة إلى فك العزلة عن الساكنة القروية وكذا تحديث الشبكة الطرقية، فقد تم إدراج أشغال توسعة وتقوية هذه الطريق إلى 6 أمتار وكذا تأهيل المنشآت الفنية بمبلغ قدره 23 مليون درهم، في إطار اتفاقية شراكة تهم إنجاز مشاريع طرقية بإقليم تزنيت بمبلغ إجمالي قدره 352 مليون درهم تساهم فيه الوزارة بنسبة 70%.

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