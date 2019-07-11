وجدة.. تنظيم النسخة 13 للمهرجان الدولي لفن الراي

هبة بريس : وجدة

تحت الرعایة السامیة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تحتضن مدینة وجدة الألفية موعدا سنویا لعشاق موسیقى الراي، وعاصمة فن الراي العالمیة، المھرجان الدولي للراي في نسخته الثالثة عشر من 16 لغاية 20 يوليوز الجاري.

وكما ھي العادة، یبقى المھرجان وفیا لرواده وتطلعاتھم، باستقطاب باقة من كبار فناني موسیقى الراي والموسیقى المعاصرة، عبر برمجة فنیة متنوعة ومن جمیل الصدف، أن توافق نسخة ھذه السنة، الذكرى العشرین لتربع صاحب الجلالة، الملك محمد السادس، أیده الله، عرش أسلافه المیامین، لتكون بذلك فرصة نغتنمھا للتعبیر عن خالص شكرنا وامتنان للرعایة السامیة لجلالته، نصره الله، منذ أول نسخة،و على اھتمامه ودعمه للفن والثقافة، وخاصة لمھرجان الراي الدولي، الذي استفاد من السند اللا مشروط.

یعتبر المھرجان الدولي للراي الحدث الأكبر من نوعه والأكثر انتظارا، وككل سنة، یعد منظمو المھرجان بعروض لن تنسى، وبرمجة فریدة تحبس الأنفاس، ومما سیزیدھا رونقا وإشعاعا، العودة البارزة لنجم الراي العاطفي: الشاب نصرو، الذي سیلھب منصة الملعب الشرفي، بعد غیاب طال ازید من 20 سنة.

ستعیش عاصمة الشرق، وجدة، على مدى أیام المھرجان الخمس، على وقع أنغام موسیقى الراي بكل أصنافھا: الأصیلة، التقلیدیة والمعاصرة، مع نجوم من مختلف الأجیال: الشاب عباس، الشاب یونس، رامي لاباش، محمد عدلي، سونا الجابوني، موس ماھر، فیصل مینیو وغیرھم، دون أن ننسى المواھب الصاعدة لوجدة وضواحیھا .

كما سیكون للأغنیة المغربیة مكانھا في ھذا المھرجان، من خلال الحضور البارز لنجم “البوب” المغربي حاتم عمور، والنجمة المتألقة نجاة رجوي، إضافة إلى النجم الوجدي الشھیر حمید بوشناق.

ھذا، وسیحیي نجم “الراب” مسلم، بأسلوبه المتفرد، لیلة من لیالي المھرجان بأشھر أغانیه.

سیفتتح مھرجان ھذه السنة بحفل بھیج یوم الثلاثاء 16 یولیوز الجاري بمسرح محمد السادس بوجدة، الذي

سیتمیز بالحضور الوازن لأیقونة الأغنیة المغربیة عبد الرحیم الصویري الذي سیقدم عرضا حصریا، ولأول مرة، یؤدي فیه أغاني أصیلة للراي على طریقته الخاصة.

سیكون في الموعد كذلك، الفلكلور النسوي المحلي، بحضور فرقة سھام لرقصة لعلاوي.

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