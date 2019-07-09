الشاب سابي يدعو الى فتح الحدود باغنية خاوة خاوة ( فيديو )

القسم الفني _ هبة بريس

تماشيا مع التوجه الشعبي الدي ينتصر لتوطيد الروابط الاجتماعية بين الشعبين الجارين اصدر مؤخرا خليفة عبد الله المشهور بالشاب سابي اغنية دات انغام جميلة وصور كلامية معبرة تحت اسم “خاوة خاوة” والتي يدعو فيها الى فتح الحدود بين المغرب و الجزائر.

الاغنية هي من كلمات والحان الشاب سابي وتوزيع موسيقى مشترك بين ابراهيم بنغالو وزكي السحار.

وتتطرق الأغنية الجديدة للشاب سابي بمعية الشاب رمزي والكوميدي الجزائري رضوان كوبرا إلى مشكلة الحدود بين المغرب والجزائر التي عمرت أزيد من 18 عاما، حيث تدعو كلماتها إلى إزالة الحواجز والعراقيل السياسية التي تحد من التقاء الشعبين الشقيقين، نتيجة الحدود الموصدة بقرار سياسي في وجه مواطني البلدين الذين يجدون مشاكل في التنقل والزيارات العائلية والتبادل التجاري.

وقد لاقت هذه الأغنية ترحيبا كبيرا على الفيسبوك، حيث عبَّر ناشطون مغاربة وجزائريون، عن سعادتهم البالغة لأداء هذه الأغنية التي تدعو إلى فتح الحدود بين المغرب والجزائر ومد جسور الاخاء والتواصل بما يليق بشعار خاوة خاوة.

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