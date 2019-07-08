أكادير تقترب من عتبة مليوني ليلة سياحية مع نهاية ماي 2019

هبة بريس

اقتربت وجهة أكادير من عتبة مليوني ليلة سياحية مع متم شهر ماي من السنة الجارية ، حيث بلغ مجموع الليالي المسجلة في مختلف الفنادق والنوادي والإقامات السياحية المصنفة في هذه الوجهة 1 مليون ، و 935 ألف و 868 ليلة.

وحسب المعطيات الصادرة عن المجلس الجهوي للسياحة لأكادير ـ سوس ماسة فإن أكادير سجلت ارتفاعا بمعدل 61 ر 3 في المائة في مجموع عدد ليالي المبيت خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري، مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2018 التي بلغ فيها مجموع المبيتات 1 مليون و 868 ألف و 508 ليال.

واستنادا للمصدر ذاته ، فإن السياح القادمين من السوق الفرنسية حققوا أكبر عدد من ليالي المبيت في مختلف وحدات الإيواء الفندقى المصنفة في مدينة الانبعاث ، وذلك بمجموع 497 ألف و 367 ليلة ، مسجلين بذلك ارتفاعا بمعدل 45 ر 10 في المائة ، مقارنة مع الشهور الخمسة الأولى من سنة 2018 التي بلغ فيها عدد الليالي السياحية المحسوبة على هذه الفئة 450 ألف و 316 ليلة.

وحلت في المرتبة الثانية الليالي التي قضاها السياح القادمون من مختلف المقاطعات الألمانية ، حيث بلغ مجموع المبيتات التي قضاها السياح الألمان في أكادير من فاتح يناير حتى متم ماي الماضي 366 ألف و 574 ليلة ، مقابل 353 ألف و 506 ليال في الفترة ذاتها من سنة 2018 ( تحسن بمعدل 70 ر 3 في المائة).

وجاءت ليالي المبيت المحسوبة على فئة السياح القادمين من إنجلترا في الرتبة الثالثة بمجموع 304 آلاف و 535 ليلة خلال الشهور الخمسة الأولى من السنة الجارية ، مقابل 245 ألف و 735 ليلة في الفترة نفسها من السنة الماضية ، لتسجل بذلك تحسنا بنسبة 93 ر23 في المائة.

وشهدت المبيتات المحسوبة على السياح القادمين من مختلف المدن المغربية ، والذين جاؤوا في الرتبة الرابعة ، ارتفاعا بمعدل 37 ر 11 في المائة ، حيث قضوا في أكادير 289 ألف و 674 ليلة عند نهاية ماي 2019 ، مقابل 260 ألف و 109 ليال مع متم شهر ماي 2018.

وقد سجلت النوادي السياحية المصنفة أكبر عدد من ليالي المبيت في وجهة أكادير خلال الشهور الخمسة الأولى من السنة الجارية حيث بلغت في المجموع 610 آلاف و 776 ليلة ، تليها في الرتبة الثانية الفنادق من فئة 4 نجوم التي سجلت 575 ألف و 152 ليلة ، ثم الفنادق المصنفة ضمن فئة 5 نجوم في الرتبة الثالثة بمجموع 378 ألف و 919 ليلة.

وقد بلغ متوسط الملء في مختلف الفنادق والنوادي والإقامات السياحية المصنفة في هذه الوجهة ما بين فاتح يناير ومتم ماي 2019 معدلا بلغت نسبته 37 ر 50 في المائة .

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