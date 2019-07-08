انتخاب محمد العموري رئيسا للكنفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية

هبة بريس

عقدت الكنفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية جمعها العام العادي الإنتخابي الثلاثاء 18 يونيو بالمركز التقني البيمهني لتنمية سلاسل الإنتاج الحيواني بعين جمعة، بحضور ممثلي جميع الهيئات المهنية المنضوية تحت لواء الكنفدرالية.

و شهد هذا الجمع العام انتخاب محمد العموري ( رئيس الفدرالية البيمهنية للفواكه الحمراء ) رئيسا للكنفدرالية ورشيد بنعلي ( رئيس الفدرالية المغربية للزيتون ) نائبا أول للرئيس لمدة أربع سنوات.

وفي 2 من يوليوز، تم تشكيل المكتب المسير للكنفدرالية خلال اجتماع مجلسها الإداري والذي ضم السادة أبولال امحمد وبلكورة أبوبكر والولتيتي مولاي حمد واضرضور الحسين وكريمين امحمد كنواب للرئيس، فيما سيشغل العلوي محمد يوسف منصب الكاتب العام وأبو القاسم عبد لحميد نائبا له، وسيتولى لعلج شكيب منصب أمين المال وسمير ودغيري نائبا له.

وحدد المكتب أهدافا له خلال المرحلة القادمة، تتجلى في العمل على مواكبة تنفيذ التوجيهات الملكية الداعية إلى تعزيز الإنجازات المحققة في القطاع الفلاحي وخلق أنشطة جديدة مذرة للدخل، وخاصة في أوساط الشباب في العالم القروي.

بالإضافة إلى العمل على الدفاع عن مبدأ الإنصاف الضريبي في القطاع الفلاحي ووضع إطار للمفاوضات يأخذ بعين الإعتبار خصوصية القطاع خلال الحوار الإجتماعي، والحرص على أن توفر اتفاقيات التبادل الحر الحماية اللازمة للإنتاج الفلاحي الوطني وتساهم في تجسين القدرة التنافسية لأنشطة القطاع، والعمل على تفعيل الإتفاقيات البيمهنية باعتبارها الوسيلة الوحيدة لضمان تمويل دائم للعمل الجمعوي.

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