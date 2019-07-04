وجدة.. نقابتان فنيتان تحتجان على الإقصاء من المشاركة بمهرجان الراي الدولي‎

هبة بريس : وجدة

ﻣﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﻗﺪ ﺗؤﺩﻱ إحتجاجات وتظاهر فناني الجهة الشرقية بسبب إقصائهم من طرف جمعية وجدة فنون الساهرة على تنظيم مهرجان الراي الدولي بمدينة وجدة.

وﺃﻓﺎﺩﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺘﺎﻥ من خلال مراسلة موجهة لوالي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد ويتوفر موقع هبة بريس بنسخة منه، وﻫﻤﺎ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑة ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻤﺒﺪﻋﻲ ﺍﻷﻏﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻠﻤﻮﺳﻴﻘﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻔﻨانين ﻓﺮﻉ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰﺍﻧﻬﻤﺎ قامتا باﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﻊ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻭﺟﺪﺓ ﻓﻨﻮﻥ منذ شهر أبريل من أجل إعداد ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻓﻨﻲ ﻳﻀﻢ 10 مغنيين وفرقتان موسيقيتان، ﻭﻟﻤﺎ ﺇﻗﺘﺮﺏ ﺍﻟﻤﻬﺮﺟﺎﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﻔﺎﺟﺄﺓ، ان أحد أعضاء ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ المنظمة للمهرجان ﻗﺎﻡ ﺑﺈﻟﻐﺎء ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻣﻤﺎ سبب ﺍﺣﺘﺠﺎﺝ الفناﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ ﺍﻟذين ﻛﺎﻧﻮ ﺳﻴﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﻬﺮﺟﺎﻥ ﻭﺳﺨﻂ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺘﺎﻥ ﺑﻌﺪ ﺣﻮﺍﺭﺍﺕ متعددة ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ و ﻟﻢ ﻳﺘﻮﺻﻠﻮا لأي ﺣﻞ، مما جعلت ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺘﺎﻥ ﺑﺮﻓﻊ ﺷﻜﺎﻳﺔ بالعضو الذي ﺍﻗﺼﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ مشكلة من 30 شخصا من العازفين ﻭﺍﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ ﺍﻟﻰ ﻭﺍﻟﻲ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ المحب للفنانين ليحل المشكل في أقرب وقت.

ﻟﻬذﺍ حسب المراسلة، ﻗﺮﺭﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﻓﻀﺢ ﻫذﺍ ﺍﻟﺘﺴﺘﺮ لوسائل الإعلام حيث أن جمعية وجدة فنون ﻋﺮﻓﺖ خلال ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻋﺪﺓ ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﻭﻭﻗﻔﺎﺕ ﺗﻨﺪﺩ ﺑﺘﻬﻤﻴﺶ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻓﻨﺎﻧﻴﻦ ﻣﻦ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻬﺮﺟﺎﻥ ﻭﺗﺼﺮﺡ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑتاﻥ ﺍﻧﻬﻤﺎ ﺳﺘﻘﻮﻣﺎﻥ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﻨﻀﺎﻟﻴﺔ ﻟﻮﻗﻒ ﻫذﺍ ﺍﻟﻨﺰﻳﻒ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺃﻗﺼﺖ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟﻬﺎ ﻛﻞ ﺍﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻔﺮﻕ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﺣﺘﻔﺎﻻﺕ ﻭﺟﺪﺓ ﻋﺎﺻﻤﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻬﺮﺟﺎﻥ ﺍﻟﺮﺍﻱ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺘﻨﻔﺲ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻔﻨﺎﻧﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻭﺟﺪﺓ ﻭﺍﻟﻨﻮﺍﺣﻲ.

للإشارة، فمهرجان الراي الدولي في دورته 13 سينظم من 14 لغاية 20 يوليوز الجاري.

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