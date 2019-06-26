مصرع شخص وإصابة آخرين في اصطدام سيارتين نواحي تاونات

هبة بريس – خالد العروسي

شهدت الطريق الوطنية بالمقطع الطرقي بوشتى الخمار (دائرة قرية با محمد) إقليم تاونات اليوم الأربعاء 26 يونيو 2019، حادثة سير مميتة إثر اصطدام مباشر وعنيف بين سيارتين من الحجم الكبير، ما خلف وفاة شخص وإصابة آخرين بجروح بليغة .

وحسب مصادر خاصة ل ” هبة بريس “، فإن الحادث نتج عن السرعة المفرطة لإحدى السيارات، ما أدى إلى اصطدامها بسيارة أخرى تسير في الاتجاه المعاكس ، و خلف مصرع أحد الركاب بالإضافة إلى وقوع خسائر مادية جسيمة لحقت السياراتين.

وذكرت المصادر ذاتها أن الشخص الذي توفي في الحين تم نقله إلى قسم الأموات بتعليمات من النيابة العامة؛ فيما تم نقل الجرحى من قبل عناصر الوقاية المدنية إلى المستعجلات لتقي الإسعافات الضرورية.

هذا، وفور توصلها بخبر الحادثة، توجهت لعين المكان عناصر مصالح الدرك الملكي ، حيث تمت معاينة الواقعة، وتم فتح تحقيق في الموضوع لمعرفة ظروف وملابسات وقوع الحادثة.

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