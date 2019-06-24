أكادير: أكثر من مليون ونصف ليلة سياحية بنهاية أبريل 2019

هبة بريس

تجاوزت وجهة أكادير سقف مليون ونصف ليلة سياحية خلال الشهور الأربعة الأولى من سنة 2019، حيث بلغ مجموع الليالي المسجلة في مختلف الفنادق والنوادي والإقامات السياحية المصنفة في هذه الوجهة نهاية ابريل الماضي مليون و 646 ألف و 835 ليلة.

وأفاد تقرير صادر عن المجلس الجهوي للسياحة لأكادير ـ سوس ماسة، أن أكادير حققت خلال الشهور الأربعة الأولى من السنة الجارية زيادة في عدد ليالي المبيت بلغ معدلها 85 ر 8 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2018، والتي وصل فيها عدد ليالي المبيت إلى مليون و 512 ألف و 929 ليلة.

وجاء السياح الوافدون من فرنسا في المقدمة من حيث عدد ليالي المبيت في مختلف وحدات الإيواء السياحي المصنفة في هذه الوجهة خلال الفترة ما بين فاتح يناير ونهاية أبريل 2019 ، وذلك بمجموع 418 ألف و 355 ليلة ، مسجلين بذلك ارتفاعا بمعدل 69 ر 15 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2018، والتي بلغ فيها عدد الليالي السياحية لهذه الفئة 361 ألف و 624 ليلة.

وتأتي في الرتبة الثانية الليالي التي قضاها السياح القادمون من ألمانيا ، حيث سجلت المبيتات لهذه الفئة من السياح زيادة بمعدل 25 ر 9 في المائة ، لترتفع إلى 303 آلاف و 23 ليلة نهاية أبريل 2019 ، مقابل 277 ألف و 363 ليلة متم أبريل 2018.

واحتلت ليالي المبيت المحسوبة على السياح القادمين من مختلف المدن المغربية الرتبة الثالثة بمجموع 265 ألف و 411 ليلة خلال الشهور الأربعة الأولى من السنة الجارية ، مسجلة ارتفاعا بمعدل 32 ر 21 في المائة ، مقارنة مع ذات الفترة من سنة 2018 التي بلغ فيها عدد ليالي المبيت لهذه الفئة من السياح 218 ألف و 762 ليلة.

وحققت النوادي السياحية أكبر عدد من ليالي المبيت في أكادير خلال الشهور الأربعة الأولى من سنة 2019 وذلك بمجموع 503 آلاف و 355 ليلة ، تليها في الرتبة الثانية الفنادق المصنفة ضمن فئة 4 نجوم بمجموع 479 ألف و 287 ليلة ، ثم الفنادق المصنفة ضمن فئة 5 نجوم في الرتبة الثالثة ، بمجموع 325 ألف و 661 ليلة ، فالإقامات السياحية في الرتبة الرابعة حيث سجلت 161 ألف و 623 ليلة.

وقد سجل معدل الملء في مختلف الفنادق والنوادي والإقامات السياحية المصنفة في وجهة أكادير خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري ارتفاعا بنسبة 77 ر2 في المائة ، حيث بلغ نسبة 97 ر53 في المائة

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