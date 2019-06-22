طقس السبت .. استمرار حرارة الجو بعدد من مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، السبت، أن يكون الطقس حارا نسبيا محليا بالجنوب الشرقي للبلاد، مع تشكل سحب منخفضة كثيفة نوعا ما بالواجهة المتوسطية و السواحل الأطلسية الشمالية والوسطى، مع تكون ضباب محلي. وستكون الأجواء مستقرة و السماء صافية بباقي المناطق، مع إمكانية هبوب زوابع رملية بشمال الأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما من القطاع الشمالي شمال الأقاليم الجنوبية، بينما ستهب ضعيفة إلى معتدلة من الشمال و أحيانا من الغرب بباقي المناطق الأخرى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 09 و 14 درجة بالمرتفعات، وما بين 19 و24 درجة بالجنوب الشرقي، وستكون ما بين 14 و19 درجة بباقي المناطق الأخرى.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 23 و28 درجة بالمرتفعات وبالقرب من السواحل، وما بين 28 و33 درجة بالسهول الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي وشمال المنطقة الشرقية وهضاب الفوسفاط ووالماس ومنطقة سوس وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 33 و38 درجة بالمنطقة الشرقية والسايس والسهول الداخلية وداخل الأقاليم الجنوبية. وستكون ما بين 38 و43 درجة بالجنوب الشرقي للمملكة.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.

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