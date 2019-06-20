المنطقة الامنية المدينة جليز تكشف عن حصيلة العمل الامني

ضاهر محمد: مراكش

على غرار باقي المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن مراكش، انخرطت جميع مكونات المنطقة الأمنية المدينة جليز، مساء يوم الثلاثاء، في عمل أمني همَّ مجموعة من أحياء المدينة العتيقة، وارتكز بالأساس على مد جسور التواصل بساكنة المنطقة وكدا التفاعل الإيجابي مع انشغالاتهم.

وقد تمكنت العناصر الأمنية خلال هذا العمل الأمني، من القيام بمجموعة من التدخلات النوعية خلفت ارتياحا واسعاً لدى المواطنين. حيث تمكنت، على مستوى حي السلام المعروف بالملاح، من إيقاف شخص مبحوث عنه من أجل الضرب والجرح البليغ المفضي إلى عاهة مستديمة متلبساً بحيازة وترويج مخدر الشيرا وأقراص الهلوسة كما ضبط بحوزته سكينا كبير الحجم تم حجزها لفائدة البحث.

كما تم إيقاف شخص أجنبي، ينحدر من إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء، متورط في قضية ترويج المخدرات بعدما ضبط بحوزته مجموعة من قطع مخدر الشيرا معدة للبيع على مستوى ساحة جامع الفناء.

عملية الإيقاف شملت كذلك شخصا ينشط في مجال ترويج الخمور بدون ترخيص، وهو متحوز ل120 لتراً من مسكر ماء الحياة معدة للترويج.

هذا وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه بهم تحت الحراسة النظرية لحاجيا البحث والتقديم، على أن تبقى الأبحاث متواصلة من أجل الوصول لباقي الشركاء والمساهمين في سياق هذه القضايا.

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