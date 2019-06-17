فوريفر المغرب تنظم النسخة الثانية من “Successnight” وتجمع 3500 موزعا

هبة بريس

بعد نجاح أول نسخة من ليلة النجاح (Successnight) في 2018، والتي شهدت مشاركة 3000 موزع نشيط بالمغرب ، نظمت فوريفر، الشركة الرائدة عالمياً في الألوي فيرا، الطبعة الثانية من هذا الحدث في مراكش يوم الأحد 16 يونيو 2019، والذي يتيح التئام كل الفاعلين في حياة العلامة التجارية للاحتفال بنجاحاتها في المغرب.

وعرف الحدث حضور 3500 موزع هذا العام في الفضاء الفريد لقصر البديع تحت شعار “النجاحات تحرز هنا” (“Successis made here”) .

وشهدت هذه السهرة، التي قام بتنشيطها الثنائي مصطفى كورني وسميرة البلوي، مقدمة برنامج صباحيات 2M وسفيرة فوريفر المغرب، حفلا فنيا أحياه المطرب المغربي حاتم عمور، والفكاهي رشيد رفيق. كما تخلل هذا الحفل شهادات حصرية للموزعين علاوة على العديد من المفاجآت.

وسبق هذه الأمسية يوم السبت، 15 يونيو ، حدث “أفضل صفقة” (Best Deal) في فندق براندا أكوا بارك ، وهو يوم للأبواب المفتوحة يتيح للعموم اكتشاف عالم علامة فوريفر ومختلف منتجاتها.

بالإضافة إلى ذلك ، كانت الأمسية فرصة للإعلان عن آليات جديدة ستوضع رهن إشارة الموزعين لمساعدتهم في تطوير أنشطتهم، تتمثل في إطلاق قائمة إلكترونية للمنتوجات Ecatalog إضافة إلى كتيب BetterFeelBetter Look .

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