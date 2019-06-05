الفنان عثمان وفيقي يصدر اغنية تحت عنوان ” الترشي رشي”

القسم الفني _ هبة بريس

تماهيا مع اللغط الرياضي الذي صاحب تتويج الترجي التونسي الغير مستحق على حساب فريق الوداد البيضاوي.

وتثمينا منه للتوجه الجمعي العام الذي يزكي فرضية المؤامرة والفضيحة الكروية بجميع ابعادها اصدر المغني عثمان وفيقي عملا تحت عنوان ” الترشي رشي” والذي يذكر بامجاد الوداد وارتباطاته الوطنية مقارنة مع الترجي الذي يحمل تاريخه سوابق غير رياضية في هذا المنحى.

هذا العمل الذي يتكلم فيه المغني المجتهد عثمان وفيقي بلسان الشارع الرياضي يدخل في اطار الاغنية الحماسية التي تتفاعل مع المحيط المجتمعي، كما ان طبيعة الاداء وطبيعة اللحن والتوزيع الموسيقي خلقوا تميزا استتيقيا على غرار موضوع الاغنية الغير مسبوق.

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