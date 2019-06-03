يهم المواطنين .. هذا موعد العودة الى التوقيت الصيفي للمملكة

نُشر بتاريخ :  2019-06-03 - 10:33
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هبة بريس

من المنتظر أن تتم إضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية للمملكة، بعد نهاية شهر رمضان، وذلك عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 9 يونيو 2019.

وكانت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية قد أوضحت آنذاك، أن هذا الإجراء يأتي طبقا لمقتضيات المادة الثانية من المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في 16 صفر 1440 (26 أكتوبر 2018) المتعلق بالساعة القانونية.

و أشارت الوزارة إلى أنه ستتم، بعد نهاية شهر رمضان، إضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 9 يونيو 2019.

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