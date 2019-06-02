مواقع التواصل الاجتماعي تقتل ” حسن حسني” والأخير حي يرزق

ع اللطيف بركة : هبة بريس

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب و عدد من الدول العربية ، خبر وفاة الفنان المصري “حسن حسني” وهى شائعة بات يتعرض لها الفنان العربي، كلما أصيب بوعكة صحية.

منابر إعلامية مصرية، موثوق بها ، تواصلت مع مع الفنان القدير ” حسن حسني” حيث تبين أنه بخير بينما لا يزال يعانى من آثار وعكة صحية ألمت به مؤخرا.

وكان الفنان حسن حسني قد مر بأزمة صحية خلال الأيام الماضية مما استدعى نقله للعلاج بأحد المستشفيات.

يذكرأن الفنان حسن حسني حضي بدور شرفى ضمن أحداث مسلسل “أبو جبل” لمصطفى شعبان، والذي يعرض هذه الأيام وكان ظهوره لافتا ومميزا.

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