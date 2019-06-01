وجدة.. بعد ضجة الجمعيات الرياضية الغير المستفيدة، عمر حجيرة يوضح

هبة بريس : أحمد المساعد

بعد مصادقة مجلس جماعة وجدة خلال جلسة 30 ماي الجاري لأشغال الدورة العادية حول نقطة صرف منح دعم الأندية الرياضية والتي خلقت تدمرا وغضبا عن باقي الأندية الأخرى الغير المستفيدة وما تلاها من مراسلتها لوالي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد في شكاية تظلم.

لمعرفة الحيثيات أكثر، ربط موقع هبة بريس الإتصال برئيس جماعة وجدة عمر حجيرة حيث صرح أنه رصدنا مبلغ 200 مليون سنتيم لدعم الأندية الرياضية وكانت الأولوية رفقة مكونات أعضاء مجلس جماعة وجدة للفرق الرياضية التي تمارس في القسم الأول في مجالات كرة القدم ، كرة اليد، الركبي، الشطرنج، الدراجات والمكفوفين وخصصناها للفرق وليست للجمعيات الرياضية والباقي سيتم ادراجها في دورة استثنائية وألح على ان يكون التوزيع في إطار التوافق بين مكونات مجلس جماعة وجدة أغلبية ومعارضة قبل عرضها على اللجان للمناقشة.

وهذا تم تأجيل صرف منح دعم الجمعيات الثقافية الى دورة استثنائية حيث خصص لها مبلغ 100 مليون سنتيم.

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