تذكير .. عملية إحصاء “التجنيد الاجباري” ستنتهي يوم الجمعة 7 يونيو المقبل

هبة بريس

ذكر وزير الداخلية أن الشباب الذين تمت دعوتهم لملء استمارة عملية الإحصاء الخاصة بالخدمة العسكرية برسم سنة 2019 ، والذين لم يقوموا لحد الساعة بملء استماراتهم، بأن الفترة المخصصة لعملية الإحصاء ستنتهي يوم الجمعة 7 يونيو في الساعة الثانية عشرة ليلا.

وأهاب وزير الداخلية، في بلاغ تذكيري، بالشباب المعني أن يبادروا إلى ملء استماراتهم عبر الموقع الإلكتروني www.tajnid.ma وذلك قبل التاريخ المحدد لانتهاء عملية الإحصاء.

كما ذكر الشباب الذين لم تتم دعوتهم لملء استمارة الإحصاء برسم السنة الجارية، والراغبين في أداء الخدمة العسكرية، وكذلك الشابات الراغبات في أداء هذه الخدمة، أنه بإمكانهم ملء استمارة الإحصاء عبر نفس الموقع الإلكتروني وذلك قبل انصرام الفترة المخصصة للإحصاء.

كما لفت وزير الداخلية انتباه الشباب الذين تمت دعوتهم لملء استمارة الإحصاء، الراغبين في الاستفادة من الإعفاء، لأحد الأسباب التي حددها القانون المتعلق بالخدمة العسكرية، ولم يقوموا بعد بإيداع طلباتهم، أن يبادروا في أقرب وقت إلى تقديم طلبات الإعفاء، مرفقة بالوثائق المثبتة، لدى السلطة الإدارية المحلية أو بمقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات التابع لدائرة نفوذها الترابي محل إقامتهم.

وخلص بلاغ الوزارة إلى أن طلبات الإعفاء، التي تم إيداعها داخل الأجل القانوني، سيتم عرضها على اللجان الإقليمية قصد دراستها واتخاذ القرار اللازم بشأنها بعد انتهاء الفترة المخصصة للإحصاء.

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