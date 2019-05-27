درك البئر الجديد يوقف شاحنة محملة بالرمال المنهوبة من شواطئ الجديدة

أحمد مصباح – الجديدة

أوقفت الفرقة الترابية للدرك الملكي بمركز البئر الجديد، التابعة لسرية الجديدة، في الساعات الأولى من صبيحة اليوم الاثنين، شاحنة محملة بالرمال المهوبة من شواطئ إقليم الجديدة.

وعلمت الجريدة من مصادرها الخاصة أن دورية راكبة من مركز الدرك الملكي بالبئر الجديد، كانت تقوم في إطار مهامها الاعتيادية، في حدود الدقيقة الثلاثين بعد منتصف ليلة أمس الأحد، بحملات تطهيرية في منطقة نفوذها الترابي، من أجل التصدي لتجليات الجريمة، واستتباب الأمن. حيث ضبطت بدوار “داود”، على بعد زهاء 4 كيلومترات من مركز البئر الجديد، شاحنة صفراء اللون، بدون لوحة الترقيم المعدنية، وكانت محملة بالرمال الشاطئية المنهوبة، حددت لاحقا كميتها في 5 أمتار مكعبة. ما اضطر المتدخلين الدركيين لقطع الطريق عليها، وإجبارها على التوقف. وأوقفوا من ثمة مرافق السائق، فيما تمكن الأخير من الفرار إلى وجهة مجهولة، تحت جنح الظلام.

هذا، واقتادت الدورية ناهب الرمال الموقوف إلى مقر المصلحة الدركية بمركز البئر الجديد، حيث وضعته تحت تدابير الحراسة النظرية، في أفق إحالته على النيابة العامة المختصة لدى قصر العدالة بالجديدة، على خلفية الأفعال المنسوبة إليه، والتي ترقى إلى جناية السرقة الموصوفة، تحت جنح الظلام، وبتعدد الفاعلين، وباستعمال ناقلة ذات محرك. كما أصدرت مذكرة بحث وتوقيف في حق سائق الشاحنة، بعد أن حددت هويته.

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