فضيحة جديدة لمجموعة “رونو” و مؤسسة دولية تحذر الزبناء قبل اقتناء سياراتها‎

هبة بريس – الرباط

في تقرير حديث يتوقع أن يحدث رجة داخل كواليس مجموعة “رونو” لتصنيع السيارات ، فضحت جمعية المستهلكين الفرنسية عددا من العيوب التي تحيط بالمحركات الخاصة بالسيارات المصنعة من طرف مجموعة “رونو” مما قد يساهم في تراجع رقم معاملات المجموعة بشكل كبير خاصة أن التقرير صدر من مؤسسة تحظى بثقة و إجماع و مصداقية كبيرة في الأوساط الفرنسية و الدولية.

و في هذا الصدد ، أكد تقرير جمعية المستهلكين بفرنسا أن المحركات المصنوعة من طرف مجموعة “رونو” بين سنة 2012 و منتصف سنة 2016 تستهلك نسبة غير عادية من الزيوت و هذا راجع بالأساس لعيوب تقنية خطيرة في تصنيعها مما قد يسبب مشاكل عويصة لأكثر من 400 ألف سيارة خاصة في صنف علامتي “رونو” و “داسيا”.

التقرير ذاته و الذي تداولته اليوم كبريات المنابر الإعلامية الدولية ، نبهت من خلاله رابطة المستهلكين في فرنسا من اقتناء سيارات “رونو” و “داسيا” نظرا لوجود عيوب ببعض المحركات خاصة من صنف 1.2مما قد يشكل خطرا على السيارات و مستعمليها في ذات الوقت.

و حسب تقرير الجمعية الذي عممته على وسائل الإعلام ، فقد تم تصنيع المحركات المعنية في مصانع “رونو” بين نهاية عام 2012 و منتصف 2016 ، حيث أن هاته المحركات تستهلك كمية غير عادية من الزيوت ، و توجد أكثر من 400 ألف سيارة من هذا النوع تم تصنيعها سواءا في فرنسا و في دول أخرى ، مما قد يؤدي لمشاكل تقنية في صمامات العادم و بالتالي قد يتسبب الأمر في عطل مفاجئ للمحرك.

و أضاف ذات التقرير الصادم و الذي قد يشكل بداية تراجع “رونو” في سوق السيارات ، أن تبعات هاته العيوب قد تكلف المستهلك مبالغ مالية باهظة ، حيث و رغم تنبيهات التجار المتعاونين مع “رونو” و محلات خدمات ما بعد البيع من خلال دورية داخلية صدرت في 2018 لتنبيه المجموعة بخطورة هاته العيوب غير أن الشركة اختارت نهج سياسة الأذان الصماء وفق تعبير الجمعية.

و أوضحت رابطة المستهليكن أنها راسلت عددا من الشركات التي قامت بعمل أبحاث و تحقيقات بشأن منتجاتها و من بينها “رونو” المنتجة لعلامة “داسيا” من أجل الأخذ بعين الاعتبار سلامة المستهلك و تحذيرهم بخطورة تلك العيوب التقنية و كذا دعوتهم لتحمل مسؤوليتها في كامل نفقات و تبعات الأعطاب التي قد تصيب تلك المركبات.

و كرد على مراسلتها ، أوضحت رابطة المستهليكن أنها تفاجأت برد مقتضب لمجموعة رونو عبر إحدى وكالات الأنباء أكدت من خلاله أن سياراتها المزودة بمحرك من نوع TCe A.2 غير معنية بهذا الأمر.

و ختمت مجموعة “رونو” تعقيبها بأن الإفراط في استهلاك زيت المحرك قد يعود لأسباب مختلفة من بينها مواد التشحيم وظروف الاستخدام، مضيفة بأنها تحترم معايير الجودة و التي تعتبر شرطا أساسيا لديها.

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