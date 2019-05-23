الحكومة ترفع رسوم استيراد القمح الطري لحماية المنتوج المحلي

هبة بريس ـ الرباط

صادق المجلس الحكومي، على مشروع مرسوم رقم 2.19.418 بتغيير مقدار رسم الاستيراد المطبق على القمح الطري ومشتقاته، تقدم به عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى الرفع من الرسوم الجمركية المطبقة حاليا على استيراد القمح الطري من 30% إلى 135% ابتداء من فاتح يونيو المقب، وذلك في ظل الانخفاض النسبي لأسعار القمح اللين في الأسواق العالمية، وهو ما سيضمن تشجيع تسويق الإنتاج الوطني والتزويد العادي للسوق الداخلي من القمح الطري. وفق ما جاء في بلاغ للحكومة.

ويشار ان حجم مخزون القمح عند منتصف شهر ابريل 2019، قدر بحوالي 17.7 مليون قنطار أي ما يعادل حوالي 4,5 أشهر من حاجيات المطاحن الصناعية.

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