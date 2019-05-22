شركة بريطانية تعلن عدم قابلية استغلال أحد آبار غاز تندرارة وتسحب 50% من استثمارها‎

هبة بريس – وجدة

أعلنت شركة “ساوند إنيرجي” البريطانية المتخصصة في التنقيب عن النفط والغاز في بلاغ لها، يخص غاز بئر TE-10 في تندرارة (شرق المغرب)، أن الغاز المكتشف لم يحقق معدلات تدفق مهمة بعد الاختبارات التي تم إجراءها مع شريكها شلمبرجير على الرغم من تدفق الغاز الهيدروكربوني إلى السطح.

و قامت الشركة بعمليات حفر بلغ عمقها 2.218 متر قبل أن يتبين لها بعد عدة اختبارات عدم قابلية الغاز الذي يحتويه البئر للتسويق لمستوياته المتدنية، وذلك بعد فشل سابق في بئر TE-09، فيما ستقرر إن هي ستقوم بالاستغلال التجاري لمخزون بئر TE-05 قبل متم السنة الجارية.

ولقد شرع الفاعل البريطاني في مجال الطاقة في الانسحاب من المنطقة تدريجيا، وذلك من خلال تنزيل برنامج تخفيض التكاليف الهيكلية بـ50%، وذلك من أجل تقليص نفقات التشغيل الجارية، ويتعلق الأمر بتخفيضات في تكاليف التنقيب والموظفين.

وبذلك، يتبين أن توقعات المدير العام للشركة حول اكتشاف كميات هائلة من غاز الهيدروكربون في بئر “TE-10” بـ 15 إلى 20 مليون متر مكعب كانت مبالغ فيها.

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