صراع المناصب ..اجتماع قيادة شبيبة الميزان ينتهي في قسم المستعجلات

علم من مصادر جيدة الاطلاع ان تشابكا بالايدي جرى بين المترشحين لقيادة شبيبة الاستقلال، خلف عددا من الضحايا مما اضطر إدارة المركز العام للحزب لاستدعاء سيارة الإسعاف لنقل المصابين نحو مستشفى المدينة لتلقي العلاجات الضرورية

و قالت مصادر هبة بريس ان ملاسنات بين أعضاء المكتب تطورت إلى تشابك بالأيدي بين بعض الأعضاء، انتهى بنقل إحدى الأعضاء (سيدة) إلى المستشفى، بعد “اعتداء” أحد الغاضبين عليها بالضرب.

وقال مصدرنا ان الخلافات تعود بالاساس إلى لجنة تم تشكيلها للتحضير للمؤتمر الوطني للشبيبة، وهي اللجنة التي قال الأمين العام نزار بركة إنه يرفض التعامل معها، بسبب عدم التوازن في تمثيلية أعضائها وانتماء معظمهم للأقاليم الجنوبية” الأمر الذي تسبب في خلافات بينه وبين محمد ولد الرشيد، والذي اتهمه بالسعي إلى وضع “نسيبه” عبد المجيد الفاسي على رأس التنظيم الشبابي للحزب، وهدد بتقديم استقالته لهذا السبب، وهو ما رد عليه بركة بالتهديد بتقديم استقالته أيضا، خلال اجتماع عاصف للجنة التنفيذية الأسبوع الماضي.

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