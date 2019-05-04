الجرف الأصفر OCP.. استفادة 320 امرأة من قافلة طبية بمولاي عبد الله

أحمد مصباح – الجديدة

في إطار برنامج Act4Community، نظم المكتب الشريف للفوسفاط بالجرف الأصفر، بحر الأسبوع الجاري، قافلة طبية لفائدة النساء بالمركز الطبي مولاي عبد الله، استفادت خلالها 320 امرأة مجانا من الفحوصات والخدمات الصحية. وقد توزعت الفحوصات على الشكل التالي :

فحص الثدي: 159 امرأة

فحص عنق الرحم: 103 امرأة

الكشف عن مرض السكري: 58 امرأة

هذا، وفي إطار هذه الحملة، استفادت جميع النساء من فحص سرطان الرحم، باستخدام حمض الأسيتيك، إلى جانب فحوصات عامة. وفي نهاية الحملة الطبية، تم توزيع حوالي 421 دواء، مع تحديد مواعيد للمراقبة بعد أسبوع.

للإشارةشارة، فقد تم تنظيم هذه المبادرة بشراكة مع وزارة الصحة، ممثلة في مندوبية الصحة العمومية بالجديدة.

وعلاقة بالموضوع، فإن ساكنة دوار القراقشة بجماعة مولاي عبد الله، بإقليم الجديدة، قد حظيت بدورها في ال17 أبريل الماضي، بقافلة طبية يوم 17 أبريل، استفاد منها حوالي 450 تلميذا ومدرسا بالمجان من فحوصات طبية وأدوية، ناهيك عن التحسيس بأهمية العناية بالفم والأسنان، مع توزيع مستلزمات العناية اليومية.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0