دليلة المزروعي ..ايقونة العمل الخيري ومثال القوة والعزيمة

هبة بريس ـ الرباط

دليلةالمزروعي.. رمز التضامن و التكافل في منطقة الشرق ورئيسة جمعية “دليلة_الخير” التى سترى النور قريبا .

المزروعي من النساء المغربيات المتميزات.. استطاعت منذ زمن أن تجعل اسمها غنيا بوفرة نضالاتها المتنوعة، خصوصا منها الاجتماعية رغم المصاب الأليم الذي تعاني منه.

بحضورها الكثيف في كل مشارب العمل الجمعوي والخيري المنفتح على القضايا المجتمعية ، وبقتاليتها وتحديها للعراقيل الخارجية من اهل الحقد وأهل التملق لم يزدها إلا قوة و صمودا وثقة بالله

دليلة .. رمز الكفاح و رمز الخير .. كل وجدي و شرقي ومغربي فخور بسيدة معطاءة ، تبكي مع الضعيف، تواسي المريض، رغم معاناتها مع المرض وتحاول جاهدة ان ترسم الفرحة على من تألم ومن انهكته مصاعب الحياة

دليلة هي الثائرة في صمت إمرأة مغربية وجدية بسيطة.. حنونة تحزن مع الحزين وتبتسم مع المبتسمين …دليلة القلب الكبير ..دليلة من أشعلت فيها خطابات جلالة الملك نار الوطنية والتضامن ..فدليلة هي أم كل من يعاني.

دليلة المزروعي … الهدف الانساني النبيل

تضع المزروعي هدفها في الحياة مقرونا بالاخرين حتى لايبقى المعوز يعاني واليتيم يجوع خصوصا على مستوى جهة الشرق وتامل ان يعم خيرها و تواصلها الايجابي كل ربوع المملكة

رسالتها ان تعمل جاهدة على نشر الخير وتعميمه من خلال تاسيس مجموعة لمساعدة كل فقير أو من هم في حاجة للعون ، انشطتها تدخل البهجة والسرور على ساكنة الشرق ..المزروعي اسم مغربي يابى الا ان يكون ايجابيا وطنيا معطاءا …

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