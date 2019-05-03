شجار بسبب فتاتين ينتهي بجريمة قتل في طنجة

اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس

شهدت منطقة بني مكادة بطنجة أمس الخميس جريمة قتل بطلها شخصين على خلفية تورطهما في جريمة قتل شخص إثر شجار استعملت فيه الاسلحة البيضاء .

الابحاث والتحريات الاولية التي باشرتها المصالح الامنية أظهرت أن الضحية كان قد دخل في خلاف مع شخصين بسبب فتاتين كانتا رفقته يشتغلن معه بمنطقة “عزيب ابقيو” التابعة لمنطقة بني مكادة.

وكان الجانيان قد دخلا في مشادات كلامية مع الضحية ليتطور الامر الى ضرب وجرح أفضى إلى توجيه أحد المشتبه فيهما طعنة بالسلاح الأبيض على مستوى قلب الضحية الذي فارق الحياة قبل وصوله إلى المستشفى.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما رهن تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة

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