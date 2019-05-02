الشرطة القضائية تحقق في سرقة حاسوبين من وكالة بريدية بالجديدة

أحمد مصباح – الجديدة

تجري في هذه الأثناء المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية لدى أمن الجديدة، المعاينات والتحريات الميدانية، إثر تعرض وكالة بريدية للاقتحام من قبل مجهول.

وحسب المعطيات الأولية، فإن مدير وكالة بريد المغرب، الكائنة على الطريق المؤدية من عاصمة دكالة إلى المنطقة الصناعية للجرف الأصفر، وتحديدا على مقربة من مؤسسة تربوية للتعليم الخصوصي، اكتشف، عندما كان يهم بالالتحاق بعمله، تعرضها للاقتحام من قبل مجهول. ما استدعى تدخل السلطات الأمنية والمحلية التي انتقلت لتوها بمختلف توليناتها، وعلى رأسها رئيس مصلحة الشرطة القضائية ومساعده، وتقنيو مسرح الجريمة والمصلحة التقنية والعلمية، والدائرة الأمنية، والهيئة الحضرية.

هذا، وعلمت الجريدة أن المجهول الذي اقتحم في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، وكالة بريد المغرب، بكسر زجاجا بابها الرئيسي من أسفله، أخذ معه فقط ناظمتين إلكترونيتين. وهذا ما يرجح، في غياب سرقة مبالغ مالية أو أشياء أخرى، فرضية كون الأمر قد يتعلق ب”مطبخ داخلي” (cuisine interne)، وأن من استولى على الحاسوبين، قد يحاول بفعلته هذه، إخفاء بعض المعطيات والبيانات المعلوماتية، التي قد تكون دليلا على تورطه في اختلالات مالية محتملة.

إلى ذلك، فإن ما يكون سهل عملية الاقتحام، هو كون الكاميرا المثبتة في الواجهة الأمامية لهذه وكالة بريد المغرب، التي تطل على أهم شوارع المدينة، واللصيقة بمقهى، وبوكالتين ماليتين أخريتين، لم تكن (الكاميرا) مشغلة.. كما أن الحارس الليلي كان وقت وقوع النازلة، خارج التغطية.

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