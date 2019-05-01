شاب يضع حدا لحياته شنقا بتطوان

اس.بويعقوبي - هبة بريس

أقدم شاب على الانتحار شنقا صباح اليوم الاربعاء، فاتح ماي بمنزل أسرته الكائن بمنطقة“ديور المخزن” في حي سانية الرمل بتطوان، في ظروف وصفت بالغامضة .

وعثر على الهالك جثة هامدة معلّقة إلى حبل في سطح مقر سكناه، من طرف أسرته التي عملت على إخطار السلطات المحلية والأمنية حيث تم فتح تحقيق للوثوف على ملابسات وظروف الواقعة .

وقامت عناصر الشرطة القضائية والعلمية بمعاينة جثة الهالك، ونقلها عبر سيارة نقل الأموات نحو المستشفى الجهوي سانية الرمل قصد إخضاعها للتشريح الطبي لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة.

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