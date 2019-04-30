جريمة مزدوجة تهز فاس.. موظف جماعي يقتل زوجته و ينهي حياته ذبحا

ع محياوي – هبة بريس

أقدم رب أسرة موظف بجماعة أكدال يعمل بقسم ” الصحة ” على وضع حد لحياة زوجته عصر اليوم الثلاثاء 30 أبريل الجاري بطريق صفرو بفاس، بعد أن وجه لها عدة طعنات بالسلاح الأبيض على مستوى أنحاء جسدها ليقوم بذبحها من الوريد الى الوريد لتفارق الحياة على الفور بداخل منزل الزوجية بطريق صفرو، ثم ينتحر بذبح نفسه .

وتشير المعطيات الأولية حسب افادة شهود عيان، أن الجاني أب لثلاثة أطفال، رجحت تصريحاتهم أن تكون المشاكل العائلية هي السبب الرئيسي وراء إقدام الزوج على فعلته .

هذا، ومباشرة بعد وقوع الحادث، حلت عناصر الشرطة القضائية و العلمية و السلطة المحلية بعين المكان للقيام بالمتعين، وفتحت تحقيقا للكشف عن ظروف وأسباب هذه النازلة التي انتهت بنقل جثامين الضحايا إلى مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس من أجل إخضاعهم للتشريح الطبي بناء على أوامر من النيابة العامة

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