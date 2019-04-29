وسط حضور وازن .. “إنوي” ينظم “ملتقى المقاولات” لـتـحـول رقـمـي مـلـمـوس وفـي الـمـتـنـاول + فيديو

هبة بريس

بعد نجاح الدورتين السابقتين، عاد خبراء التحول الرقمي للقيام بجولة جديدة للقاء أرباب المقاولات والمقاولين في ست مدن مغربية كبيرة: طنجة، مراكش، الرباط، فاس، أكادير، والدار البيضاء.

وفي هذا الصدد، نظمت «إنوي» بشراكة مع «الغرفة الفرنسية للصناعة والتجارة بالمغرب» الدوئة الثالثة ل”ملتقى المقاولات” لـتـحـول رقـمـي مـلـمـوس، بمدينة طنجة.

و تروم هذه الجولة الوطنية الجديدة مواصلة تحسيس المهنيين برهانات وفرص التحول الرقمي، ومواكبتهم حتى يعتمدوا الأدوات والممارسات الملائمة الضرورية لإنجاح التحول الرقمي لمقاولاتهم.

وتميز الحدث الذي شهد حضورا وازنا، بتنظيم جلسات عامة نشطها خبراء معترف بهم في مجالاتهم، كما خول «ملتقى المقاولات» للمشاركين الانضمام إلى ورشات عملية تتم فيها مناقشة قضايا ملموسة وراهنة مثل التخزين السحابي، ضمان أمن البيانات، اعتماد «الخلخلة» (disruption) كنموذج اقتصادي، تحسين نجاعة المقاولات، وتطوير الوعي بالعلامات التجارية.

وشارك في هذا الملتقى مقاولات من كل الأحجام وتنشط في مختلف القطاعات الاقتصادية. والهدف: خلق تبادل بناء للآراء والخبرات بين مختلف المتدخلين والمشاركين.

«‘ملتقى المقاولات’ فضاء يمكننا من مواكبة المقاولات وذلك بتزويدهم بالأدوات والممارسات الملائمة لتنزيل التحول الرقمي. بالنسبة لإنوي، اللقاء المباشر بهذه المقاولات مهم جدا لجعل التحول الرقمي ملموسا وسهل المنال»، يقول وسيم العروسي، مدير الدراسات والتنمية لدى «إنوي».

و يساهم الفاعل الرقمي الشامل، وهو سَبَّاقٌ في المجال، في كل مراحل التحول الرقمي. وينطلق انخراطه الفعلي من البنية التحتية، فقد أنشأ «إنوي»، الذي اختير كأفضل مزود للإنترنيت النقال في 2017 و2018، مركزا جديدا للبيانات بالرباط وفقا لمعايير TIER III، يعتبر الأكبر من نوعه في المغرب.

كما أن «إنوي» كان اول فاعل يختبر بنجاح ربطا نقالا بالإنترنيت بسرعة تفوق 1Gbs، الأمر الذي جعله اليوم فاعلا «متأهبا» لدخول عصر الـ5G. يقول ذات المتحدث

ولتمكين المهنيين من الاستفادة الكاملة من هذه البنية التحتية المتطورة، يسترسل لعروسي، طور «إنوي» مجموعة من خدمات التخزين السحابي والخدمات الأمنية المبتكرة والقابلة للتعديل والتطوير، وذلك بالشراكة مع رواد عالميين في المجال.

«إن خبراءنا، المشاركين في ‘ملتقى المقاولات’ يواكبون، بشكل يومي، أرباب المقاولات في سعيهم لاعتماد الآليات الجديدة لتحسين أدائهم. وهذه المواكبة مهمة لأن التحول الرقمي مسار فريد خاص بكل مقاولة»، وفق تصريح وسيم العروسي

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