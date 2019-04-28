نقابة الاتحاد الاشتراكي تجوب شوارع الرباط

هبة بريس ـ الرباط

نظمت الفيدرالية الديمقراطية للشغل، اليوم الأحد، مسيرة احتجاجية، شارك فيها المئات من أعضاء النقابة، تعبيرا عن رفضها لنتائج اتفاق الحوار الاجتماعي الذي وقعته 3 نقابات والحكومة والباطرونا.

وجابت مسيرة النقابة المقربة من حزب الاتحاد الاشتراكي شوارع وسط العاصمة الرباط، رفع خلالها المحتجون شعارات تنتقد السياسات الحكومية.

وتطالب النقابة “بتحسين الدخل بما يتلائم مع الوضع المعيشي والغلاء، وتخفيض الضريبة على الدخل للنشطاء والمتقاعدين، وتسوية وضعية كل الفئات المتضررة من (المتعاقدين، حملة الشواهد المقصيين من حق الترقية، المتصرفين، المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين والتقنيين والأطباء، والممرضين……). اضافة الى تنفيذ مجموعة من بنود اتفاقية 26 أبريل 2011.

واعلن عبد الحميد الفاتيحي على هامش اجتماع للمكتب التنفيذي للنقابة المذكورة بالدار البيضاء، مقاطعة نقابته لاحتفالات فاتح ماي، احتجاجا على مخرجات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية، والتي اعتبرها “هزيلة جدا، لا تساير تطلعات الشغيلة المغربية”.

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