طقس السبت .. جو حار بعدد من مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم السبت، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا بداخل منطقة سوس، وبالسهول الداخلية الشمالية والوسطى وبالجنوب الشرقي للبلاد.

وستتشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل على السواحل الوسطى، مع تكون بعض الكتل الضبابية المحلية، فضلا عن نمو سحب أخرى غير مستقرة ومصحوبة بزخات رعدية فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط.

وستهب الرياح معتدلة القوة من القطاع الشرقي بمنطقة طنجة وبالجنوب الشرقي، ومن القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية وبالسواحل الشمالية، بينما ستكون متقلبة الاتجاه بباقي المناطق، مع احتمال هبوب زوابع رملية محلية بالجنوب الشرقي للبلاد. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 05 و10 درجات بالمرتفعات وبشمال المنطقة الشرقية، وما بين 10 و14 درجة بشمال ووسط المملكة وبجنوب المنطقة الشرقية، وستكون ما بين 14 و20 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد وبالأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 17 و 25 درجة بالمرتفعات وبالسواحل، وما بين 25 و30 درجة بالمنطقة الشرقية وبالشمال الغربي للأقاليم الصحراوية، وما بين 30 و36 درجة بالسهول الداخلية الشمالية والوسطى. وستكون ما بين 34 و38 درجة بداخل منطقة سوس وبالجنوب الشرقي وبأقصى جنوب البلاد.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائج إلى قوي الهيجان على الساحل الأطلسي، فيما سيكون أحيانا قوي إلى جد قوي الهيجان صباحا ما بين الدار البيضاء وطرفاية.

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