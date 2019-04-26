تعيين ياسين الإدريسي مديراً للأخبار بالقناة الأولى

هبة بريس ـ الرباط

علم ان ياسين الإدريسي، خريج المعهد العالي للإعلام والاتصال عين مديرا للأخبار بالقناة الأولى، خلفا للمديرة السابقة فاطمة بارودي، المعينة مؤخراً بالهاكا.

هذا واشتغل ياسين الإدريسي ، سابقا مقدما للأخبار الاسبانية بالقناة الأولى، ورئيسا للتحرير بالقسم الاسباني، إضافة إلى اشتغاله أيضاً مديرا مساعدا مع فاطمة البارودي، كما أنه يعتبر من أبرز الكفاءات الشابة التي تزخر بها القناة الأولى المغربية.

وكان الملك محمد السادس قد عين الاثنين، 03 دجنبر، بالقصر الملكي بالرباط، دماء جديدة في الهيئة العليا للإعلام السمعي – البصري “الهاكا”، وحملت التعيينات لطيفة أخرباش رئيسة للهيئة خلفاً لأمينة المريني الوهبي، كما عين الملك بنعيسى عسلون مديرا عاماً للاتصال السمعي – البصري، خلفاً لجمال الدين الناجي.

وعين الملك أيضاً، كلا من نرجس الرغاي، وجعفر الكنسوسي، وعلي البقالي، وعبد القادر الشاوي؛ أعضاء جددا بالمجلس الأعلى للاتصال السمعي –البصري؛ فيما عين رئيس الحكومة فاطمة بارودي وخليل العلمي الإدريسي، أما بديعة الراضي، عينت من طرف رئيس مجلس النواب؛ ومحمد المعزوز، تم تعيينه من قبل رئيس مجلس المستشارين.