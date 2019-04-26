حملة طبية في جميع التخصصات بمكناس

ع محياوي ـ هبة بريس

نظم مستشفى محمد الخامس ومندوبية الصحة بالاقليم بمكناس وجمعية غيثة زنيبر، حملة طبية في جميع التخصصات لفائدة الأطفال المتخلى عنهم وذوي الإحتياجات الخاصة ” نزلاء العش “.

الحملة التي ستدوم لـ 4 ايام انطلقت أمس الخميس، بمستشفى محمد الخامس بمكناس، وقد استفاد في اليوم الأول من هذه الخدمات الصحية حوالي 200 فرد.

وشارك في هذه المبادرة الإنسانية أطباء وممرضون من مستشفى محمد الخامس، وأطباء مغاربة وأمريكيين يزاولون بالولايات المتحدة الأمريكية.

مدير مستشفى محمد الخامس بمكناس ” نبيل الزويني ” ، قال في تصريح له ، أن هؤلاء الأطفال أبناؤنا ومن واجبنا الاعتناء بهم، وتمكينهم من الاستفادة من جميع الخدمات الصحية العمومية.

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