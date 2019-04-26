في قرار مفاجئ ..الدكالي يُعين مديرا جديدا لمستشفى محمد الخامس بطنجة

س بويعقوبي ـ هبة بريس

في قرار مفاجئ ، عين وزير الصحة أنس الدكالي، الدكتور زين العابدين بالمقدم على رأس إدارة المركز الاستشفائي الجهوي محمد الخامس بمدينة طنجة، خلفا للدكتور فؤاد قابيل الذي أمضى بالمؤسسة الاستشفائية زهاء العقدين من الزمن .

وبحسب نص المراسلة التي توصلت “هبة بريس ” بنسخة منها ، والتي وجهها وزسر الصحة انس الدكالي الى الدكتور زين العابدين بلمقدم فقد بلغه من خلالها بقرار تعيينه مديرا لمستشفى محمد الخامس الجهوي وذلك فور تقدمه الى المدير الجهوي للصحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة .

للاشارة فقد قضى الدكتور فؤاد قابيل حوالي 20 سنة بمستشفى محمد الخامس الجهوي بطنجة ، قبل ان يتم تعيينه مديرا بالنيابة بالمستشفى لسنتي 2015 و2016 الى حين تعيينه رسميا في منصبه سنة 2017.

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