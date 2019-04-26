تدشين أول سوق للقرب بإقليم الحاجب

ع محياوي ـ هبة بريس

أشرف عامل إقليم الحاجب والوفد المرافق له ، اليوم الجمعة 26 أبريل الجاري، ببودربالة التابعة لجماعة أيت بوبيدمان ،على تدشين أول سوق للقرب ينظم الباعة الجائلين على جنبات الطرقات، والذي يهدف إلى تحسين ظروف معيشتهم عبر تطوير تقنيات البيع وعصرنتها والمساهمة في الحفاظ على البيئة وجمالية المدن، وذلك في انتظار الإنتهاء من أشغال أسواق مماثلة بكل من عين تاوجطات والحاجب وأكوراي وسبع عيون.

هذا وقد تم بناء وتجهيز السوق المسمى “بلاد الخير” في إطار مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بقيمة مالية إجمالية 2.456.543،93 درهم وساهمت أيضا ودادية السلام المستفيدة من المشروع بمبلغ مالي قدره 128.000،00 درهم لاقتناء رفوف تصفيف السلع المعروضة للبيع بالسوق.

رئيس جماعة أيت بوبيدمان عزيز العمود، قال في تصريح له ، أن المنطقة تعيش اليوم حدثا مهما ويتعلق الأمر بجمع جميع الباعة الجائلين تحت سقف واحد في أمن وآمان ويزاولون مهامهم بعيدا عن كل المخاطر الطرقية من حوادث السير وحرارة فصل الصيف وأمطار فصل الشتاء.

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وأضاف ذات المتحدث ، أن المشروع تعرض للتوقف مدة طويلة، دون استكمال بعض الأشغال به والتي كانت ضرورية، لكن بعد تدخل عامل الإقليم الذي يرجع له الفضل بخدماته المتواصلة منذ تعيينه ، و بعد زيارته الأولى إلى المنطقة عجلت بإخراجه للوجود وساهمت السلطات المحلية وأعوانها وبعض الجمعيات المدنية وخصوصا جمعية تدبير الشأن المحلي، بشكل كبير في تتمة بعض الأشغال بالسوق .

فيما رئيس ودادية السلام للباعة المتجولين خالد طويل، قال في تصريح له نحن سعداء بهذا المشروع المهم ، وتحسنت وضعيتنا بفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس وخدامه الأوفياء وعلى رأسهم عامل الاقليم ورئيس الدائرة والقائد وأعوانه ورئيس جماعة أيت بوبيدمان والمنتخبون .

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