القبض على عصابة مختصة في سرقة المواشي ضواحي طنجة

س.بويعقوبي- هبة بريس

تمكنت ساكنة احدى الدواوير التابعة لجماعة “سبت الزينات” ضواحي مدينة طنجة أمس الخميس من القاء القبض على افراد عصابة تنشط في سرقة المواشي وحجز اسلحة بيضاء وفق ما افادت به مصادر محلية .

ساكة الجماعة المذكورة وبعد تسجيلها تناقص عدد رؤوس المواشي في العديد من الحواضر خلال الفترة الاخيرة ، عمدوا الى نصب كمين محكم اوقع باثنين من افراد العصابة .

وفور اطلاعها بالأمر انتقلت عناصر الدرك الملكي على وجه السرعة إلى عين المكان، حيث قامت باقتياد المشتبه فيهما إلى مخفر الدرك الملكي من أجل تعميق البحث، والكشف عن ظروف وملابسات

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