الـ”ODT” : الاتفاق بين الحكومة والمركزيات النقابية “اتفاق بئيس “

هبة بريس ـ الرباط

وجهت المنظمة الديمقراطية للشغل نداء للطبقة العاملة لمشاركتها يوم الأربعاء فاتح ماي 2019، في المهرجان الخطابي والمسيرة العمالية التي تنظمها المنظمة الديمقراطية للشغل.

وأعلنت المنظمة في ندائها الذي اختارت له هذه السنة شعار : ” كفاكم عبثا بالشأن العام والمجتمع، سئمنا من سياساتكم المدمرة والتفقيرية “، عن رفضها القاطع أمام الرأي العام الوطني والدولي للاتفاق والعرض الحكومي الهزيل، بعد ثماني سنوات من تجميد الأجور والاقتطاعات لفائدة الصندوق المغربي للتقاعد وارتفاع الأسعار، وإخضاع الزيادة في الحد الأدنى للقطاع الخاص لشرط تخفيض الضريبة والتحملات الاجتماعية على الباترونا والموافقة على القانون التنظيمي للإضراب، وحرمان مرة أخرة المتقاعدين من أية زيادة في معاش التقاعد.

ووصفت المنظمة الاتفاق بين الحكومة والمركزيات النقابية ب”الاتفاق البئيس” معدله زيادة 100 درهم في السنة، التي لا يمكن أن تستجيب للحد الأدنى من المطالب والانتظارات للشغيلة المغربية بالقطاعين العام والخاص ولفئة المتقاعدين والمتقاعدات وذوي حقوقهم.

وطالبت المنظمة بضرورة الرفع من أجور الموظفين والمستخدمين بالمؤسسات العمومية ب 600 درهم لجميع السلاليم والزيادة في معاشات التقاعد بنفس القيمة الأجرية بأثر رجعي من سنة 2018.

بالإضافة إلى ذلك ، دعت المنظمة إلى مراجعة السياسات الاقتصادية والاجتماعية وإصلاح نظمها وتحقيق استقلالية القرار الاقتصادي بعيدا عن املاءات المؤسسات المالية الدولية والبنك الدولي، وتفعيل النظام الجهوي وتمويله.

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