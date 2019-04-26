العثماني يعترف: هناك اختلافات مع “التقدم والاشتراكية”

هبة بريس ـ الرباط

كشف سعد الدين العثماني رئيس الحكومة والأمين العام لحزب “العدالة والتنمية” ان العمل السياسي يتخلله مايمكن ان يساعد على النفور منه خاصة فيما يتعلق بغياب “المبادئ” و“المعقول”.

العثماني الذي كان يتحدث خلال مشاركته في الندوة التي نظمتها شبيبة حزبه، مساء اليوم الجمعة، بالرباط، حول “العمل السياسي بين تعزيز الإصلاح ومخاطر التبخيس” قال ان المواطن المغربي ينظر إلى الاختلاف في الرأي دائما بسلبية، معرجا على ماحصل عندما بدأ الحديث عن أزمة بين “البيجيدي” و “التقدم والاشتراكية”، وهذا ما حصل سابقا مع “العدالة والتنمية” حيث قيل عنه أنه سينشق، وهذا لن يحدث أبدا.

وأقر العثماني وجود اختلافات مع “التقدم والاشتراكية” قبل ان يضيف “الواقع لا يرتفع لكن الخلافات لا تمنع من أن نتعاون في الأمور التي نتفق فيها وهي كثيرة، لو كنا نتفق مئة في المائة لكنا حزبا واحدا، لكننا هيئتان سياسيتان مختلفتان”.

وفي شق اخر ، اشار العثماني ان الحرية لا تعني الفوضى فينبغي أن تكون لها حدود، وهذه الحدود هي المسؤولية، لكن في نفس الوقت الانتقاد ينبغي أن لا يخفينا أو يفزعنا.

وشدد العثماني على أنه حكومته حريصة بشكل يومي على الوفاء بأقصى ما يمكن من الالتزامات، “فليس كل شيء وردي، لكن هناك الكثير من الأمور التي انتظرها المغرب طويلا تحققت والأوراش التي فتحت كبيرة وهيكلية”.

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