وجدة.. نقابة الصيادلة تحتج على الاتفاقيات الفردية لمكتب الكهرباء

هبة بريس ـ احمد مساعد

عقد بولعوين محمد رئيس النقابة الجهوية لصيادلة المغرب صباح اليوم الجمعة 26 أبريل الجاري ندوة صحفية لتسليط الضوء على بعض المشاكل التي يعانيها قطاع الصيدلة وخصوصا مع المكتب الوطني للكهرباء.

وحسب بيان أصدرته النقابة الجهوية للصيادلة للشرق ويتوفر موقع هبة بريس بنسخة منه ، أنه أمام استمرار مظاهر الفساد داخل المنظومة الصيدلانية ، وفشل الهيئة الوطنية في تخليق الممارسة المهنية، و نظرا للخرق السافر لمدونة الدواء وخرق ميثاق أخلاقيات المهنة القائم أساسا على العدل والمساواة والاحترام المتبادل، ورغم التواصل مع المكتب الوطني للكهرباء من أجل إيقاف الاتفاقيات الفردية الغير القانونية مع بعض الصيادلة وإيجاد صيغة مشتركة يستفيد منها الجميع وفقا للقوانين والأعراف، لكن الجواب كان هروبا للأمام وتملصا من المسؤولية.

ويضيف كذلك، فإن نقابة صيادلة مدينة وجدة والتزاما منها بالمسؤولية الأخلاقية أمام صيادلة المدينة تدشن معركتها النضالية من أجل تحقيق المطالب المشروعة بوقفة احتجاجية أمام المكتب الوطني للكهرباء يوم الثلاثاء 30 أبريل الجاري، ويدعو جميع صيادلة المدينة والمملكة للمشاركة الكثيفة في هاته المحطة النضالية لإيصال صوت المهنة والتحسيس بمشاكلها وبوضعيتها الصعبة، مع اتباع كل أشكال النضال القانونية.

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